Due incendi a Pantelleria, indagano i carabinieri

I carabinieri di Pantelleria indagano su due incendi avvenuti domenica nell'isola. Uno ha riguardano il punto vendita e autonoleggio auto Autopantel di via Punta Croce di Franca Rizzo. Ignoti hanno dato fuoco ad una macchina e le fiamme, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco hanno interessato altre due autovetture che erano vicine. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che il fuoco potesse interessare anche numerose altre macchine che si trovavano parcheggiate davanti l'ufficio dell'Autopantel.

È andata distrutta una Panda vecchio tipo e altre due macchine danneggiate. È stata una fortuna che l'incendio è stato subito domato perché, oltre a poter prendere fuoco le altre numerose macchine ferme nel piazzale, le fiamme avrebbero potuto propagarsi nel vicino cantiere navale che sta al confine con l'autonoleggio.

E senza contare che dall'altra parte c'è il deposito dove viene conservato il carburante, benzina e nafta, destinata ai due distributori. «Non so capire l'origine di questo incendio - dice Franca Rizzo -. Non ho mai avuto alcun tipo di pressione che possa far pensare ad una ritorsione. Per fortuna che sono subito arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine».

