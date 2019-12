Alcamo, difende la moglie e punta la pistola sull'amico: denunciato

Litiga con la moglie e il marito decide di vendicarla. L'episodio si è verificato sera in un'abitazione di corso dei Mille ad Alcamo dove un uomo di 53 anni si è recato da un conoscente di 48 anni per riscattare l'offesa ricevuta dalla moglie.

Aperta la porta, il 53enne gli ha puntato una pistola finta. Paura per il 48enne che è finito in ospedale per uno stato d'ansia. I carabinieri hanno dunque denunciato il marito con l'accusa di minaccia aggravata. All'uomo inoltre è stato sequestrato un piccolo arsenale detenuto in casa.

