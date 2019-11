Vandali nel canile di Trapani, scatta l'indagine e si contano i danni

Vandali ancora in azione nel canile di Trapani. Nel pomeriggio dopo in cui sarebbe dovuta avvenire l'ispezione della consigliera Anna Garruccio qualcuno si è introdotto nel rifugio di via Tunisi. La mattina successiva inoltre la consigliera non è riuscita ad entrare nel canile e, insieme al presidente del Noita Enrico Rizzi, ha sporto denuncia per presunto maltrattamento di animali.

Ma dall'Amministrazione comunale fanno sapere che: "Saputo della vandalizzazione, abbiamo immediatamente fatto effettuare una seconda perizia per capire a quanto ammonterebbero i costi di un ripristino. Al momento, inoltre, vi sono indagini in corso".

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

