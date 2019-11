Alcamo, via Per Camporeale chiusa da dieci mesi

Si è aperta una settimana che, probabilmente, potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare l'iter progettuale di sistemazione del tratto franato di via Per Camporeale, importante strada del Comune di Alcamo, chiusa ormai da esattamente dieci mesi. E cioè da fine gennaio, quando infatti a causa di un'ampia frana, è scattata l'emergenza in questa fondamentale arteria viaria, con conseguente chiusura del tratto di carreggiata interessato, evacuazione di cinque abitazioni, interdizione di un'attività artigianale.

E notevoli disagi sia per gli abitanti sia per chi ha bisogno di percorrerla: soprattutto pendolari, agricoltori, autotrasportatori, oltre che, ovviamente, i residenti nella zona. Le strade alternative non si rivelano sufficienti a risolvere il problema e sono state tante le polemiche sollevate in questi lunghi mesi.

La stessa via Per Camporeale, in vari suoi punti, presenta dissesti che devono essere continuamente monitorati: pericolosi avvallamenti, con pozzanghere, fango e detriti che si accumulano sulla carreggiata dopo abbondanti piogge.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE