Alcamo, l'Iacp consegna i lavori

In tempi record, considerati quelli della pubblica amministrazione, sono stati già consegnati alla ditta i lavori per la riqualificazione di una palazzina con 20 alloggi e tre locali destinati a servizi ad Alcamo. La gara era stata aggiudicata per 1,2 milioni di euro.

Si tratta di un immobile appartenente allo Iacp, l'istituto autonomo case popolari, che sarà trasformato in un'area urbana attrezzata con annessi 22 alloggi popolari.

Si tratta di somme messe a disposizione dall'Unione Europea attraverso la Regione siciliana. A consegnare i lavori i dirigenti tecnici dell'Istituto nell'ambito dell'intervento che rientra nel «Po Fesr Sisicilia 2014-2020 Programmazione Attuativa Azione 9.4.1 Intervento TP.04». Si parla nello specifico del recupero di una palazzina in via Mistretta e di una area urbana in corso Generale dei Medici che diventerà un'area urbana attrezzata.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE