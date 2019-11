Peculato, chiesto processo per l'ex vescovo di Trapani Miccichè

Chiesto il rinvio a giudizio per l’ex vescovo di Trapani, Francesco Miccichè, accusato di peculato per essersi impossessato di fondi provenienti dall’8 x mille. I fatti contestati dalla Procura risalgono al 2007 e riguardano due conti corrente su cui confluivano le risorse che il prelato avrebbe sottratto, mettendo «in atto un disegno criminoso con una serie di azioni realizzate in tempi diversi».

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto del Caso Curia, quando nel 2011 iniziarono le indagini sulla gestione finanziaria della Diocesi di Trapani, tanto che nel 2012 Miccichè venne rimosso da Papa Benedetto Ratzinger in seguito a una visita ispettiva eseguita dal «visitatore apostolico», monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. (AGI)

