A Salemi una "rivoluzione" per i parcheggi nel centro storico

"Si è proceduto con una rimodulazione dei parcheggi". È Calogero Angelo, assessore comunale ai Lavori pubblici, a spiegare la piccola “rivoluzione” che ha riguardato di recente l'introduzione del divieto di sosta in piazza Libertà a Salemi. Una modifica, rispetto alle solite abitudini, seguita ai lavori di riqualificazione effettuati negli ultimi mesi, con i quali è stato dato un volto nuovo al luogo di ritrovo di tutti i salemitani.

Quindi, adesso, non è più possibile posteggiare la propria automobile attorno al marciapiede centrale dello slargo da cui si dipartono le vie che conducono all'area pedonale del centro storico, essendo state individuate alcune aree di parcheggio nuove nelle vicinanze.

Ed ai timori dei cittadini, riguardo ad un'eventuale diminuzione degli stalli disponibili, in una zona dove tra l'altro si trovano diverse attività commerciali, risponde lo stesso assessore Angelo, secondo il quale "la città non è stata penalizzata, anzi, adesso c'è qualche posto in più".

