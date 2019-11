Spaccio di droga ad Alcamo, arrestati due senegalesi

Stavano spacciando droga in piazza della Repubblica, nel pieno centro di Alcamo. Colti in flagrante, sono stati quindi arrestati dai Carabinieri, una cui più approfondita perquisizione ha consentito di appurarne anche la detenzione di sostanze stupefacenti in casa.

Si tratta di due giovani senegalesi entrambi residenti ad Alcamo e disoccupati: Danphakha Sadio e Baldè Yero, di 20 anni tutti e due. L'arresto è scattato giovedì sera, nell'ambito di una serie di servizi di controllo del territorio, predisposti dalla Compagnia di Alcamo, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti, infatti, durante un servizio di pattugliamento in abiti borghesi e auto di copertura, hanno notato i due giovani aggirarsi a piedi per le vie del centro cittadino e, apparentemente, senza meta. I carabinieri si sono insospettiti e hanno cominciato a seguirne i movimenti senza farsi notare. E ad un certo momento, hanno assistito alla cessione di due dosi di stupefacente in cambio di denaro tra i due senegalesi e un ragazzo del posto.

