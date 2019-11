Trapani, la scuola non è agibile: ospiterà gli uffici comunali

La scuola di via Erodoto, nel quartiere Palme, non è agibile e non si potranno fare più lezioni. Qui si sposteranno gli uffici dei servizi sociali, che si sdoppieranno in due sedi: oltre a quella di rione Cappuccinelli nelle prossime settimane sarà attiva quindi anche quella del quartiere Sant'Alberto.

Le classi invece verranno trasferite tra la Falcone ed il plesso della via Terenzio, sempre dell'istituto comprensivo «Pertini». Intanto si punta anche a recuperare la palestra della scuola, che sarà affidata alle associazioni sportive che ne faranno richiesta oltre che al Comitato di quartiere di rione Sant'Alberto.

L'articolo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE