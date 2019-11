Rubava nelle auto parcheggiate, arrestato ladro seriale ad Alcamo

Ladro seriale arrestato nella serata di ieri ad Alcamo. Manette ai polsi per Mykola Melia, 23 anni, accusato di aver compiuto, nel corso del 2019, numerosi furti su alcune autovetture in sosta all’interno di un parcheggio condominiale sito in Corso dei Mille ad Alcamo.

Il giovane, già noto ai carabinieri, era stato più volte deferito all’Autorità Giudiziaria per reati vari. Per questo era stato già stato sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di permanenza all’interno del proprio domicilio durante l’arco orario notturno. Nonostante ciò, il 23enne si è allontanato dalla sua abituazione per compiere trafugare alcune auto.

I carabinieri di Alcamo, a seguito di accurate indagini scaturite dalle denunce delle vittime, sono riusciti ad individuare proprio il giovane come responsabile. Il ladro è stato dunque sottoposto gli arresti domiciliari presso la comunità “Agape” di Alcamo.

