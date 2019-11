Lavori alla rete elettrica, chiuso lo svincolo per Castellammare

Le rampe dello svincolo di Castellammare del Golfo sulla carreggiata in direzione Palermo, lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, verranno chiuse mercoledì 26 novembre, dalle ore 10:30 alle ore 16:30.

L'Anas fa sapere che la momentanea chiusura al traffico servirà per consentire al gestore della rete elettrica di procedere alla sostituzione di una linea aerea in attraversamento sulle rampe dello svincolo.

I veicoli provenienti da Mazara del Vallo e diretti a Castellammare del Golfo potranno proseguire fino al km 45, uscire allo svincolo di Alcamo Est, reimmettersi in autostrada in direzione Mazara e uscire allo svincolo di Castellammare.

I veicoli che da Castellammare del Golfo devono dirigersi verso Palermo potranno immettersi in autostrada in direzione Mazara del Vallo, proseguire fino al km 51, uscire allo svincolo di Alcamo Ovest e reimmettersi in autostrada in direzione Palermo.

© Riproduzione riservata