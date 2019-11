Traffico e disagi a Valderice, al via interventi sul manto stradale

Continuano i disagi a Valderice, dove la viabilità è in difficoltà a causa della chiusura della strada statale 187 e i lavori al manto stradale di viale Crocci.

Per raggiungere Valderice e Erice, gli automobilisti potranno percorrere la sp 52 come percorso alternativo. I lavori alla carreggiata, disposti dall'ex Provincia, hanno finito col rallentare il traffico, visto che nel tratto interessato dalla scarificazione si può transitare solo su una corsia. Il primo cittadino ha subito contattato il prefetto Tommaso Ricciardi, chiedendo di rinviare i lavori lungo viale Crocci, almeno fino a quando non sarà riaperta al traffico la strada di Torrebianca.

