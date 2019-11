Rifiuti, nuovi disagi a Palermo e Trapani: raccolta bloccata in diversi Comuni

Fine settimana difficile in provincia di Palermo e Trapani per via dello stop della raccolta dell'umido, a causa dell'ingresso centellinato dei rifiuti nella piattaforma Raco di Catania e del sequestro dell'impianto Ecox di Termini Imerese.

Ai Comuni del Palermitano e del Trapanese è stata negata infatti l'autorizzazione a scaricare a Bellolampo. La raccolta dell'umido si è fermata a Borgetto, Partinico, Giardinello e Carini, nel Palermitano, a Castellammare del Golfo, Salemi e Calatafimi, in provincia di Trapani.

