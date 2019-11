Lavori infiniti ad Alcamo, da tre anni il collegio chiuso

Rimane chiusa, essendo inaccessibile da quasi tre anni per lavori di manutenzione, la chiesa del Gesù, detta anche chiesa del Collegio, in pieno centro storico di Alcamo. E quindi, come più volte già pubblicato, le attività pastorali tradizionalmente svolte al suo interno si sono spostate nella chiesa della Sacra Famiglia in piazza Ciullo.

Della lunga vicenda, di cui lo stesso rettore don Vito Filippi è ancora in attesa di ricevere aggiornamenti, interviene l'arciprete della chiesa Madre di Alcamo, monsignor Aldo Giordano, il quale infatti spiega che gli enti preposti ad effettuare i lavori si stanno muovendo per concretizzare tutti gli interventi previsti.

«Il problema non è accantonato, ma rimane all'ordine del giorno, affinché si possa riaprire al più presto questa importante chiesa al culto”, spiega l'arciprete dicendosi fiducioso che l'interesse per questa chiesa porterà ad una risoluzione in tempi accettabili, ovviamente tenendo conto di tutte le situazioni - prosegue monsignor Giordano - che convergono anche per avere i fondi per riuscire ad intervenire».

