A Trapani in servizio le guardie zoofile per il rispetto del decoro

Andranno in giro con le loro divise verdi per il centro urbano della città per far rispettare il regolamento in materia di deiezioni canine, randagismo e decoro urbano. Sono entrate in servizio a Trapani le guardie zoofile che in una prima fase si occuperanno anche di segnalare ai vigili urbani gli illeciti sull'abbandono dei rifiuti.

A presto entreranno in servizio anche gli ispettori ambientali che saranno nelle condizioni di fare sanzioni, trasmesse ai vigili urbani per la loro notifica ai trasgressori.

L’articolo di Mario Torrente nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

