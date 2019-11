Alcamo, auto in fiamme: s'indaga sulle cause

Notte di paura, quella tra giovedì e ieri, per un intero quartiere densamente abitato ad Alcamo. Un incendio, divampato intorno all'una, ha distrutto la parte anteriore, che contiene il vano motore, di una Peugeot 2008 parcheggiata in via Pasteur, quasi ad angolo con la via Bembina che s'incrocia, a pochi metri più a nord, con la via Pietro Maria Rocca.

Il rogo ha danneggiato anche parti esterne dell'edificio accanto, al cui pian terreno si trova uno studio dentistico, e per poco non ha assunto una gravità maggiore, infatti le alte lingue di fuoco hanno lambito un tubo esterno del gas metano, con il rischio di provocare un'esplosione. Sul posto, chiamati da residenti nella zona, sono accorsi i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, prima che si propagassero ulteriormente.

La causa dell'incendio non è ancora chiara. Le indagini sul caso sono state avviate dai Carabinieri.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

