Alcamo al penultimo posto per la raccolta differenziata

La città di Alcamo scivola al penultimo posto in provincia per quantità di raccolta differenziata. Alcamo diventa anche un caso politico proprio per questo motivo: oggi si è arrivati al di sotto del 30 per cento. Una parabola incredibile se si considera che questo territorio era stato nel trapanese un antesignano proprio in tema di ambente e percentuale di differenziata.

Oggi però le fredde cifre dicono altro: per l'appunto si oscilla sul filo del 30 per cento di differenziata, al di sotto c'è soltanto Castelvetrano. Per il resto i piccoli Comuni fanno come sempre la parte dei leoni, come Gibellina, Salemi, Petrosino e Custonaci, i quali più che raddoppiano in percentuale la cittadina alcamese.

Il nocciolo di tutto è collegato alla decisione, oramai presa nell'aprile scorso, del sindaco di Alcamo Domenico Surdi di non raccogliere separatamente umido e indifferenziato a causa dell'assenza di piattaforme dove poter conferire l'organico.

