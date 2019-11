Anziani, a rischio chiusura diciannove comunità alloggio a Trapani

Circa 19 comunità alloggio per anziani nel territorio di Trapani rischiano la chiusura. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Massimo Toscano che paventa la possibilità che i circa 190 anziani debbano trovare altre sistemazioni e che circa 30 dipendenti possano perdere il loro lavoro.

«Il Comune di Trapani - spiega Massimo Toscano - negli anni scorsi aveva permesso l'iscrizione delle comunità alloggio per anziani all'Albo comunale degli Enti privati di assistenza prevista dall'art. 27 della L.r. n.22/86 in base solo alla legge regionale».

Il problema nasce per la presenza di una circolare del 17 febbraio 2003. «Le iscrizioni a cui si fa riferimento - afferma il consigliere - sono avvenute successivamente alla circolare del 2003 che prevedeva una equiparazione, come requisiti, delle case alloggio per anziani alle residenze sanitare assistite o alle case di cura e quindi con parametri strutturali più stringenti e restrittivi».

