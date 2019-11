Valle del Belìce, operazione olio pulito: sequestri e multe nelle aziende

Controlli dei carabinieri in vari oleifici e cantine vitivinicole. Denunciati 4 imprenditori e sequestrati 3 quintali di olio di oliva. Sono stati i carabinieri delle stazioni di Partanna, Salaparuta, Santa Ninfa e Poggioreale, coordinati dal comando della compagnia di Castelvetrano, tra la fine del mese di ottobre e gli inizia di novembre 2019, a condurre una serie di mirati controlli presso oleifici e cantine in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e il nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo.

Le attività ispettive hanno permesso di deferire in stato di libertà 4 persone per violazioni di vario genere, di elevare sanzioni di carattere amministrativo per un totale di 7.00 euro e di sequestrare circa 3000 chilogrammi di olio extravergine di oliva.

In quasi tutte le attività ispettive eseguite sono state riscontrate diverse violazioni delle normative vigenti, sia di carattere amministrativo che penale.

