A Trapani avviato il cantiere sulla statale 187, la strada riaperta prima delle festività

Entro le prossime festività natalizie la strada 187 che collega Trapani con Valderice dovrebbe essere riaperta al traffico. Durante un vertice convocato dal prefetto Tommaso Ricciardi è stato fatto il punto sui lavori di manutenzione straordinaria dell'arteria viaria, chiusa da metà settembre.

Il cantiere, così come riporta Mario Torrente in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, riguarda un tratto di due chilometri suddiviso in quattro parti, i punti praticamente dove si erano formati avvallamenti e crepe che hanno portato alla manutenzione straordinaria della strada statale 187, con la rimozione del vecchio asfalto ed un intervento in profondità per posizionare nuovo materiale.

