Marsala, controlli sul territorio: 5 persone denunciate

Sempre più intensi i controlli nel centro storico di Marsala. I carabinieri, nella serata di ieri, martedì 5 novembre hanno passato al setaccio soprattutto piazza Matteotti, via Calogero Isgrò e piazza della Vittoria.

A finire nel mirino dei militari 5 persone denunciate. In particolare, M.G. e A.G., entrambi marsalesi rispettivamente classe ’91 e ’63, sono stati sorpresi alla guida di autovetture sprovvisti della patente mai conseguita. Inoltre, T.L., quarantenne marsalese, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

Estendendo i controlli, i militari dell’Arma, inoltre, hanno sorpreso il 31enne marsalese P.A. il quale, in violazione del DASPO urbano in atto nei suoi confronti, esercitava l'attività di parcheggiatore abusivo nel piazzale On. Giovanni Genna. L'uomo è statao deferito in stato di libertà.

Infine, i Carabinieri hanno effettuato un controllo più ampio sui soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari. In questo contesto, i militari hanno denunciato il 35enne marsalese C.S., già agli arresti domiciliari, in quanto sorpreso nella propria abitazione in compagnia di persone non autorizzate.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’uso delle sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno inoltre segnalato alla prefettura 7 assuntori trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale. Nel complesso, sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e 2 di cocaina. Infine, nel corso del servizio, sono state controllate oltre 150 tra persone e mezzi ed elevate sanzioni al Codice della Strada per un ammontare di circa 4.000 euro.

© Riproduzione riservata