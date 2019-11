Centro storico, a Trapani Ztl fino al 10 gennaio: ma niente allargamento del perimetro

La Ztl nel centro storico di Trapani è stata prorogata fino al prossimo 10 gennaio. La decisione è avvenuta dopo la richiesta dei commercianti di potere continuare a stare coi i tavoli e le sedie fuori dai loro locali.

La richiesta è stata formalmente avanzata dall'associazione commercianti «Trapani Centro», così come riportato nell'ordinanza firmata dal sindaco Giacomo Tranchida. Tra l'altro proprio ieri il provvedimento è stato modificato, visto che, «per mero refuso dell'ufficio proponente», si legge nell'atto, nell'elenco delle strade erano state inserite per sbaglio delle strade, come la via XXX Gennaio, la via Libertà, la via Ammiraglio Staiti, viale Duca D'Aosta, corso Italia e la via Regina Elena.

L'articolo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE