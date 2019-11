Incidente ad Alcamo, un suv si schianta contro la barriera

Paura nella prima mattinata di ieri all'imbocco della statale 113 ad Alcamo, nel tratto che collega la città con Partinico. Un'auto alla curva dello svincolo in direzione Partinico, all'altezza della prima galleria, si è andata a schiantare a velocità contro il guardrail.

Un boato enorme ha scosso il silenzio di quel momento. L'impatto è avvenuto intorno alle 7,30, quando ancora non vi è un traffico intenso in zona. Salvo per miracolo l'automobilista, un alcamese di 60 anni: per lui solo qualche escoriazione ma è rimasto sotto shock per la paura e per questo trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale “San Vito e Santo Spirito” per accertamenti.

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia stradale.

