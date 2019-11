Custonaci, scoperto un panificio abusivo: sequestrati 300 chili di alimenti

Proseguono i controlli a tappeto dei Nas sul territorio trapanese. A finire nel mirino questa volta un panificio abusivo.

Nel corso del servizio sono state riscontrate gravi irregolarità di natura penale e amministrativa che hanno portato al sequestro penale di tutta l’attività commerciale, con annesse attrezzature per la panificazione e produzione di generi di rosticceria e pasticceria, poiché svolta abusivamente, nonché di circa 300 chili di alimenti vari, detenuti in cattivo stato di conservazione, per un valore stimato complessivo pari ad euro 150.000,00.

Inoltre il titolare dell'attività è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, per le irregolarità amministrative, è stata elevata una multa da 3mila euro. Avviate anche le procedure di segnalazione all’Asp di Trapani.

