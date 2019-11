Cimitero, per due giorni cambia la viabilità a Trapani

Scattano oggi le nuove disposizioni temporanee del traffico nelle strade attorno al cimitero in vista della grande affluenza prevista in occasione della commemorazione dei defunti.

Per le giornate dell'1 e 2 novembre la via Archi sarà a senso unico di marcia, da est verso ovest, nel tratto che va da via della Zagara a piazza Cimitero, mentre nel lato nord della via Valenza, nella parte compresa tra la via delle Rose e la via Cappuccinelli, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Senso unico di marcia anche in via Erice ed in via Laureato Alestra, in entrambi i casi con direzione da Ovest ad Est, nel tratto che va alla via delle Rose alla via Cappuccinelli. La via del Legno si potrà percorrere solo verso sud da piazza Cimitero a via del Cipresso mentre nel tratto fino alla via del Salice potranno circolare solo i residenti.

