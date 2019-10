Alcamo, casi di epatite A in due scuole della città

Due casi di epatite A nelle scuole di Alcamo. Sono due sorelle di 7 e 11 anni, la prima della scuola elementare "Pirandello", la seconda frequentante la scuola media "Pietro Maria Rocca". Immediate le contromisure dell'Asp di Trapani ma solo per i rispettivi compagni di classe delle due sorelline.

Per tutti gli altri alunni delle due scuole sia l'Asp che i pediatri di famiglia rassicurano che non vi sono rischi. Al momento comunque non sono stati rilevati casi di contagio tra i compagni delle due bambine.

L'articolo completo di Michele Giuliano nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

