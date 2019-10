Oltre un chilo di droga in casa, ventenne arrestato per spaccio a Marsala

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno arrestato, in flagranza di reato, Antonino Stassi, 22 anni di Marsala, in un appartamento in contrada Strasatti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A insospettire i militari è stato uno strano via vai di auto e persone davanti a un'abitazione. I carabinieri hanno suonato alla porta e ad aprire loro è stato proprio il 22enne, che si è subito mostrato nervoso e preoccupato. Durante la perquisizione in casa, sono stati trovati un chilo di marijuana e 13 grammi di cocaina, suddivisa in 40 dosi, per un valore complessivo di circa 7mila euro; oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi ed un block notes con appuntati nomi e cifre, probabilmente utilizzato dal giovane per annotare i ricavi dello spaccio.

Il giovane è stato quindi portato alla stazione dei carabinieri di Petrosino e arrestato. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per Stassi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

