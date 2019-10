Marsala, movida selvaggia: programmati più controlli

Riunito a Marsala il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi. Una riunione sollecitata nei giorni scorsi dal Sindaco Alberto Di Girolamo per una sorta di «verifica della sicurezza» nel territorio comunale dopo l'esplodere, specie il sabato sera (ma non solo) di gravi episodi di violenza che hanno creato non poca preoccupazione e paura a Marsala.

Proprio nelle scorse settimane, in alcuni arterie del centro storico, in Piazza Matteotti (Porta Mazara), nonchè in Piazza del Popolo, si sono infatti registrati gravi episodi di violenza che hanno visto giovani malviventi, menare le mani, infastidire i passanti e passare, brutalmente, alle classiche “vie dei fatti”.

E l'ultimo episodio è avvenuto la notte la notte di sabato scorso, in Piazza Matteotti (Porta Mazara), con insulti e bottigliate in testa per un gruppo di 18enni aggrediti da alcuni coetanei.

