Alcamo, Tiziano Ferro paga le cure di un cane ferito

E' una storia d'amore verso gli amici a quattro zampe, che unisce negli intenti il celebre cantautore e produttore discografico Tiziano Ferro e il mondo animalista alcamese. Un'alleanza contro il randagismo e per tutelare la dignità dei cani più a rischio di abbandono o già lasciati soli e senza un punto di riferimento.

«Tiziano Ferro - racconta Gaspare Camarda, che coordina ad Alcamo l'associazione «Un'anima mille zampe», composta da una ventina di soci - ha pubblicato pure le foto dei nostri animali nella sua storia su Instagram, per aiutarci a trovare una casa sistemata per i cani. Lui ci paga anche le spese mediche per i nostri animali. Com'è nato il nostro rapporto? Gli abbiamo scritto chiedendogli di aiutarci e lui ci ha risposto donandoci, la scorsa estate, 2 mila euro, in parte parte già materialmente devoluti fornendo alimenti per cani e gatti. Siamo tuttora in contatto e lo ringrazio molto».

Camarda aggiunge: «Vorrei proporgli di realizzare un videoclip con noi e i nostri animali, per sensibilizzare il più possibile le persone».

