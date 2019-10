La pausa caffè? Durava ore, 5 indagati per assenteismo al Comune di Partanna

Cinque "furbetti del cartellino", dipendenti del Comune di Partanna, sono stati sorpresi dai carabinieri che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dei lavoratori, ritenuti responsabili di aver commesso reiterate condotte di “assenteismo” e false attestazioni della propria presenza in servizio mediante timbratura badge.

I cinque indagati strisciavano il badge e poi si allontanavano arbitrariamente e reiteratamente dal luogo di lavoro, in assenza di permesso o autorizzazione, per dedicarsi ad attività personali.

Durante l’orario di lavoro, infatti, i dipendenti sono stati visti dai militari mentre andavano in farmacia, in cartoleria, all’ufficio postale, al supermercato a far spesa, per poi rientrare in Comune con buste della spesa o il pane; altri dipendenti, poi, facevano pause caffè della durata di qualche ora.

In un caso uno dei dipendenti ha fatto registrare più di 17 ore di assenza ingiustificata in poche settimane.

Condotte analoghe a quelle fotografate presso il Comune di Partanna sono al vaglio dei Carabinieri su tutto il territorio della Valle del Belìce sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

L’attività investigativa prendeva le mosse dal controllo del territorio svolto dalla Stazione Carabinieri di Partanna, che ha materialmente condotto le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, grazie al quale è stato possibile individuare la sede del Palazzo Comunale come obiettivo da dover monitorare per documentare le condotte delittuose in argomento.

Le indagini, che si sono protratte dal settembre 2018 all’aprile 2019 sono state condotte dalla Stazione dei carabinieri, con il supporto dei militari della Sezione Operativa di Castelvetrano. Sono state svolte osservazioni e pedinamenti, anche con strumentazioni tecniche quali telecamere e GPS, attività istruttoria, e l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle presenze dei dipendenti di via Vittorio Emanuele.

Condotte analoghe a quelle fotografate presso il Comune di Partanna sono al vaglio dei Carabinieri su tutto il territorio della Valle del Belìce sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

© Riproduzione riservata