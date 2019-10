Salemi, case in abbandono: i residenti chiedono interventi

Edifici abbandonati nel centro storico di Salemi, con possibili situazioni di pericolo per residenti e passanti. L'attenzione si posa, dopo una recente segnalazione dell'associazione Codici, su delle abitazioni evacuate in seguito al terremoto del 1968, per l'esattezza in via Rapallo, nel quartiere ebraico della Giudecca.

«Si tratta di un fabbricato che catastalmente risulta di proprietà comunale e di un altro il cui proprietario sembrerebbe essere deceduto all'estero nel 2009 e dei cui eredi sembra non esservi traccia», affermano in una nota dall'associazione in difesa per i diritti dei consumatori, alla quale dei possessori di case situate in zona si sono rivolti, lamentando il distacco di calcinacci e pietre soprattutto nelle giornate di maltempo.

E gli stessi cittadini avrebbero prima fatte presenti le loro preoccupazioni all'amministrazione comunale: «Tra le ultime segnalazioni, il 22 Maggio del 2019 alcuni residenti hanno provveduto a notificare via Pec al Comune di Salemi una richiesta di messa in sicurezza dei suddetti luoghi - dicono da Codici -, ma nessun provvedimento è stato adottato».

