Esercitazione della Nato a Trapani

Dal 18 al 25 ottobre il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia (Nrdc-Ita) condurrà l’esercitazione Eagle Meteor 19.

Nell’anno in cui si celebrano i 70 anni dell’Alleanza Atlantica, oltre 1300 militari, provenienti dalle forze armate di 18 paesi della Nato, si sono schierati in sette diverse località italiane, dalla Lombardia alla Sicilia per condurre quella che è la principale esercitazione dell’anno per il Comando Nato di Milano.

Interessate dall'evento, Solbiate Olona (in provincia di Varese), Bellinzago Novarese (in provincia di Novara), Poggio Renatico (in provincia di Ferrara), Carpegna (in provincia di Pesaro e Urbino, Firenze, Lago Rubino (in provincia di Trapani).

Una parte di assetti nazionali, oltre ad unità straniere, si eserciteranno nella conduzione di un’operazione di difesa collettiva ad alta intensità caratterizzata dal “modern warfare”.

L’esercitazione rappresenterà anche un momento significativo del processo di implementazione del Light Command Post, il Posto Comando avanzato realizzato per garantire con maggiore aderenza e prossimità la condotta delle operazioni e schierato, per l’esercitazione, a Lago Rubino. Si tratta di una struttura dall’elevata flessibilità, più ridotta di dimensioni, in grado di assicurare maggiori e più elevate caratteristiche di mobilità e di sopravvivenza nei moderni scenari di conflitto.

Questa importante esercitazione di posti comando rappresenta un’ulteriore occasione per il Comando Nato di Milano di mostrare le proprie capacità e di confermarsi quale organizzazione pronta a supportare le politiche dell’Alleanza per la promozione della stabilità internazionale, contribuendo al compimento dei tre “core task” della Nato, quali la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la cooperative security.

A Trapani l'esercitazione è prevista giovedì prossimo alle 14.

© Riproduzione riservata