Castelvetrano, il centro diventa un'isola pedonale

Le domeniche dalle 17 alle 20 sarà chiusa al traffico la via Vittorio Emanuele su richiesta dei commercianti del Centro storico, che si sono autotassati per offrire dei momenti d'intrattenimento lungo la via principale di Castelvetrano, alle stesse famiglie e soprattutto ai più piccoli.

Cristian Gattuso afferma: «Ci siamo autotassati per affrontare le spese vive per regalare alle famiglie non solo di Castelvetrano, un momento di gioia con i loro bambini».

Domenica arriveranno i giocolieri e i mangia fuoco del «Gatto matto» di Palermo faranno animazione e sfileranno per il corso principale. Circa ottanta i commercianti che hanno aderito all'iniziativa e hanno intenzione di montare dei gazebo davanti ai bar per le degustazioni dei prodotti tipici.

