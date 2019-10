Incidente a Valderice, 38enne muore nello scontro tra due auto

Ancora un incidente, ancora un morto sulle strade siciliane. A perdere la vita un 38enne di Trapani, Davide Di Gregorio.

La tragedia è avvenuta nella notte in via Crocci, arteria particolarmente intasata dal traffico, nelle ore diurne, a causa di lavori di manutenzione della strada statale 187 che collega Trapani con Valderice.

Di Gregorio si trovava a bordo di un'auto Fiat Seicento che, per cause in corso d'accertamento, si è scontrata contro un'altra vettura, una Ford Fiesta, il cui conducente, insieme ad un passeggero, padre e figlio, sono rimasti feriti. Per estrarre i corpi dei due feriti fuori dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sono stati ricoverati all'ospedale Sant'Antonio Abate con un trauma cranico e il più giovane anche un trauma toracico. Sul posto i sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi del caso e i carabinieri.

© Riproduzione riservata