Castelvetrano, calci e pugni al padre: in manette un 33enne

Un 33enne castelvetranese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri, sabato scorso, per maltrattamenti in famiglia. In serata, era giunta alla centrale operativa la segnalazione di una lite in famiglia da parte di un privato cittadino.

I militari, immediatamente intervenuti sul posto, hanno accertato che il 33enne, mentre si trovava nella propria abitazione in preda all’ira e per futili motivi, aveva ripetutamente colpito il padre con calci e pugni. Quest’ultimo, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del locale Pronto Soccorso e aveva denunciato tutto, anche episodi analoghi precedenti.

In considerazione della gravità dei fatti e il ripetersi nel tempo delle violenze, il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, condotto ai domiciliari, in attesa di udienza di convalida.

