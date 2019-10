Tragedia a Marsala, intera famiglia coinvolta in un incidente: morto il padre

Grave incidente ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Marsala, in contrada San Filippo e Giacomo. A scontrarsi una Lancia Y e una Mercedes bianca che ha invaso la corsia opposta in curva. Sulla Lancia si trovava un'intera famiglia: padre, madre e due bambine.

Il padre, Salvatore Nuccio di 42 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Marsala, è deceduto questa mattina. Alla figlia più piccola invece è stato riscontrato un trauma cranico con emorragia cerebrale per cui è apparso necessario il trasferimento a Palermo. L'altra bimba ha invece riportato alcune fratture. Dopo essere stata stabilizzata, è stata ricoverata anche lei a Palermo. La madre infine si trova ancora a Marsala e con fratture multiple.

Sul posto sono intervuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani per i primi rilievi. Sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

