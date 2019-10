Tir sbanda tra Alcamo e Balestrate, traffico in tilt sulla Palermo-Mazara

Un Tir con cassone frigorifero per il trasporto di alimenti ha sbandato sulla carreggiata, oggi pomeriggio poco dopo le ore 17, mentre percorreva l’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, al chilometro 42+800 in direzione Mazara, appena superato il viadotto Calatubo tra Alcamo e Balestrate, in territorio alcamese.

Si tratta di un incidente autonomo, a causa del quale, come riferisce la Polizia stradale di Palermo intervenuta sul posto, l’uomo alla guida del pesante automezzo, un cinquantunenne di Termini Imerese, è rimasto ferito essendo stato sbalzato dall’abitacolo e finendo sulla corsia d’emergenza della carreggiata opposta.

Il “118” lo ha quindi trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Nel frattempo, dal Tir si è riversato un ingente quantitativo di gasolio che ha invaso la sede stradale, rendendo necessario bloccare in parte la circolazione veicolare in entrambe le carreggiate dell’autostrada e consentire il flusso delle autovetture soltanto attraverso una delle corsie d’emergenza. Si sono creati lunghi incolonnamenti. La dinamica dell’incidente non è chiara ed è al vaglio della Polstrada.

