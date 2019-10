Alcamo, potenziati i controlli: i vigili multano 516 automobilisti

"Stiamo iniziando a sperimentare l'Autovelox mobile e abbiamo, intanto, potenziato i controlli con quattro vigili in più al giorno e i quindici ausiliari del traffico appena entrati in servizio. Inoltre, in tutto il mese di settembre scorso, per mezzo dello Street Control abbiamo riscontrato 516 violazioni del Codice della strada".

Lo dichiara il comandante della Polizia municipale di Alcamo, Giuseppe Fazio, parlando dell'intensificazione dell'attività di controllo della viabilità urbana, in virtù del recente potenziamento dell'organico preposto a svolgere questo specifico servizio. Dalla scorsa settimana è in vigore la sosta a pagamento anche in piazza Bagolino, in piazza della Repubblica e in viale Italia.

L'assessore comunale alla Mobilità, Giuseppe Campo, nei giorni scorsi ha già reso noto che sono in tutto 2.685 i verbali elevati dalla Polizia municipale dal 1° gennaio di quest'anno al 31 agosto scorso, per infrazioni del Codice della strada.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE