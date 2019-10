Trapani, Villino Nasi in preda ai vandali: polemica sullo stato di abbandono

Ancora una volta Casina Nasi o Villino Nasi nel mirino dei vandali i quali hanno forzato gli ingressi e ne hanno devastato gli interni. Probabilmente si tratta di ladri che, non avendo trovato nulla da rubare hanno danneggiato anche le splendide decorazioni interne.

L'allarme sull'ennesimo atto vandalico è stato dato dall'Associazione Agorà e rilanciato dal Circolo Trapani Erice di Diventerà Bellissima che ha colto l'occasione per ricordare come attualmente a Trapani vi siano diversi immobili non fruibili per la collettività e le associazioni sportive.

L'articolo completo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

