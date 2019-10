Perseguitava l'ex amante fingendosi Messina Denaro, condannato castelvetranese

Facendosi credere Matteo Messina Denaro, perseguitava l'ex amante e il suo compagno. Questo il modus operandi portato avanti a Pisa dal castelvetranese Vito Mangiapanelli, che nei giorni scorsi è stato condannato a un anno di reclusione per stalking ai danni dell'ex amante.

Lo stalker li minacciava facendo continui riferimenti al clan mafioso. Il processo si è concluso davanti il giudice del tribunale di Pisa. Dell'uomo, che non si è nemmeno presentato in aula, non vi è nessuna traccia.

L'articolo completo di Francesca Capizzi nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

