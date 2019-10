Valderice, guerra a chi sporca la città

A Valderice scattano le multe fino a tre mila euro per chi lascia incivilmente rifiuti per strada e nelle aree pubbliche, in barba al rispetto dell'ambiente e delle regole. Trasformando così interi angoli del territorio in discariche a cielo aperto. Spesso anche a pochi metri dal mare, con sacchetti dell'immondizia che vanno a formare veri e proprio cumuli con spazzatura di ogni genere e tipo.

Ingombranti compresi. Un autentico pugno allo stomaco davanti alla bellezza di certi scorci, come lungo il litorale di Bonagia o in altre zone valdericine. Con un danno di immagine, oltre che ambientale. Per contrastare il fenomeno, ormai a livelli sempre più preoccupanti, il sindaco di Valderice Francesco Stabile ha disposto l'inasprimento delle sanzioni, che passano da 300 ad un massimo di tre mila euro. Chi viene dunque beccato in flagranza mentre abbandona per strada qualsiasi tipo di rifiuto rischia insomma una multa piuttosto elevata.

