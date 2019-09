Sbarca a Pantelleria ma ha già un decreto di espulsione, arrestato migrante

Un tunisino di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marsala per inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. Si tratta di Mohamed Toher Mirgali.

Dopo essere giunto clandestinamente sul territorio nazionale, sbarcando sull’isola di Pantelleria, al termine dei controlli eseguiti presso centro di permanenza per i rimpatri sito in Contrada Milo a Trapani, è stato accertato che gli era stato emesso un provvedimento di espulsione, dal Prefetto di Livorno nel febbraio del 2018, al quale non ha ottemperato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per le procedure di rimpatrio.

