Fiumi di cocaina tra Marsala e Favignana, chiesti 13 rinvii a giudizio

Avanzate dalla Procura di Marsala, tredici richieste di rinvio a giudizio in seguito a un'indagine svolta dalla polizia su una delle più radicate organizzazioni dedite allo spaccio di cocaina a Marsala e Favignana e poi conclusa con quattro arresti e dieci denunce a piede libero.

Dall'indagine è emerso che l'organizzazione aveva preso in affitto un'abitazione in piazza Carmine, nel centro storico di Marsala, per adibirla a «centrale di spaccio». E nel prosieguo dell'inchiesta si è scoperto che era «tra i principali approvvigionatori di cocaina sulla piazza di Marsala».

