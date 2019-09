Pantelleria, il Tar blocca i lavori alla strada per il lago di Venere

Ancora fermi i lavori sulla strada per il lago di Venere a Pantelleria. Da ottobre 2018 per raggiungerlo occorre percorrere una via sterrata che passa da località Cafaro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, così come riporta Salvatore Gabriele in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, con una ordinanza cautelare ha accolto il ricorso presentato dall'impresa “Consolidamenti speciali s.r.l.” contro l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la strada di accesso al Lago di Venere e del costone roccioso sovrastante le vasche di acqua calda di Gadir, che era stata disposta in favore dell'associazione temporanea d'imprese “Gheller s.r.l., Fox s.r.l. e Sofia Costruzioni s.r.l.”.

Sul sito del TAR è stato pubblicato l'esito dell'udienza che si è tenuta lo scorso 18 settembre, che ha concesso la sospensiva.

