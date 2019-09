Tragedia sfiorata a Castelvetrano, famiglia fugge da un SUV in fiamme

Tragedia sfiorata ieri sera per una famiglia di Castelvetrano. Un SUV Volkswagen Tiguan, è andato in fiamme sulla strada statale 119 che collega Santa Ninfa a Castelvetrano.

Nel tragitto l'auto è stata invasa da una nube di fumo nero che ha costretto l'uomo che era alla guida a fermarsi e a fare scendere la moglie e la sorella.

I tre si sono allontanati per tempo prima che esplodessero le fiamme e che distruggesso la vettura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estinguere l'incendio e i carabinieri per i dovuti accertamenti. Stando a quanto riferito dal conducente, aveva recentemente controllato che nell'auto tutto funzionasse a dovere.

