Aeroporto di Pantelleria senza carta igienica: la regala Carole Bouquet

Carole Bouquet fornisce la carta igienica all'aeroporto di Pantelleria. L'attrice, spesso sull'isola, ha provveduto a ad aiutare soci e dipendenti della Gap a rimediare alla mancanza di carta igienica nei bagni dell'aeroporto. Dura la reazione dei sindacati.

«Inaccettabile la situazione relativa ai servizi igienici per un aeroporto che punta alla crescita. La regolare mancanza di carta igienica nei bagni, non solo è un disservizio per i passeggeri in transito e per lavoratori aeroportuali, ma anche un problema di immagine per l'isola». Commenta Federico Tremarco, coordinatore per le isole minori Ugl Trasporto Aereo.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE