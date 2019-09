Incidente a Campobello, sbanda con lo scooter e viene investito: è grave

Un grave incidente si è verificato ieri intorno alle 12 all'ingresso della località Tre Fontane in via Trapani. Francesco Amella, 53 anni originario di Campobello, ha perso il controllo del suo scooter 50 finendo sull'opposta corsia di marcia dove alla guida di una Alfa 159 c'era D.P che procedeva verso Campobello e che lo ha travolto.

Il corpo dell'uomo è stato sbalzato di un metro rispetto al punto d'urto finendo a pancia giù. Amella non indossava il casco e le condizioni dell'uomo sono apparse piuttosto gravi. Le cause dell'incidente sono in corso d'accertamento. La prognosi è riservata.

L'articolo completo di Elio Indelicato nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE