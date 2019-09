Un magnifico esemplare di falco Pecchiaiolo, specie in via d'estinzione, è stato ucciso a Marsala da un bracconiere. E' successo in località San Teodoro, ai margini della Laguna protetta dello Stagnone.

Soccorso dalla Forestale l'uccello è morto durante il trasporto al centro di recupero e di cura del bosco della Ficuzza.

