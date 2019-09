Marsala, rubato un cancello davanti al tribunale

Un pesante cancello in ferro che sbarrava l’accesso all’area parcheggio di tre condomini di via del Fante è scomparso.

Qualcuno ha tagliato le cerniere con un grosso “flex ” e l’ha portato via. Quello che più stupisce è che il cancello scomparso era proprio di fronte il nuovo Palazzo di Giustizia, vigilato da telecamere.

Uno dei condomini si è, quindi, rivolto all’avvocato Vincenzo Forti, incaricandolo di avviare le procedure per chiedere le immagini registrate dalle telecamere del nuovo Tribunale e scoprire, così, chi l’ha portato via.

"Speriamo che il fenomeno cosiddetto della fuga di cervelli non riguardi anche questo italico genio – commenta ironicamente l’avvocato Forti - che mi auguro rimanga fra noi il più a lungo possibile”. Il pesante cancello automatico era posto all’ingresso di una stradina che immette ai garage condominiali.

