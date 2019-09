Naufragio al largo di Marettimo, 4 i migranti dispersi: ricerche in corso

Un naufragio, quattro migranti dispersi. Dall'immigrazione arriverebbe un nuovo dramma in mare, secondo il racconto dei sopravvissuti. Le ricerche sono in corso a 15 miglia da Marettimo da ieri sera. Lo rende noto la Capitaneria di Porto di Trapani che ha tratto in salvo tre tunisini che si trovano su una stessa piccola imbarcazione.

Secondo la loro testimonianza la piccola barca, proveniente dalla Tunisia, ha avuto un'avaria e 4 dei 7 occupanti si sono gettati in acqua tentando di raggiungere l'isola aggrappati a bidoni vuoti. Sono in corso le ricerche con motovedette della capitaneria e un elicottero.

